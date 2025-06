L' insospettabile che aveva fatto di casa propria un mini market della droga

Nel cuore di Merano, un giovane di appena 25 anni ha trasformato la propria casa in un mini market della droga, celando un vasto traffico dietro l'apparenza di normalità. Mentre le forze dell'ordine smantellavano il potente giro dei “narcos della Valsugana”, un nuovo episodio emergeva nell’Alto Adige, svelando un insospettabile volto dietro un’attività criminale. La scoperta scuote ancora di più la sicurezza della provincia, dimostrando che il male si nasconde anche tra le pieghe più inattese.

Nelle stesse ore della maxi operazione che ha messo in ginocchio il giro dei “narcos della Valsugana”, in Alto Adige i carabinieri hanno scovato un mini market della droga messo in piedi a Merano da un insospettabile 25enne. “Il giovane, che nascondeva, confezionava e vendeva droga. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: droga - insospettabile - mini - market

In cantina nasconde armi, droga e contanti: in manette un insospettabile - Un'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di un 37enne di Torre del Greco, ritenuto insospettabile.

Minimarket della droga in casa: arrestato un 25 enne; Minimarket della droga in casa: arrestato un 25 enne; MINI MARKET DELLA DROGA IN CASA, MERANESE DI 25 ANNI IN MANETTE.

Minimarket della droga in casa: arrestato un 25 enne - Dopo una serie di appostamenti, hanno perquisito la casa, trovando droga e materiale per lo spaccio ... altoadige.it scrive

Aveva organizzato una piccola centrale dello spaccio in casa: arrestato un 25enne insospettabile - I carabinieri avevano notato un via vai di persone nella abitazione del giovane dove poi hanno trovato Lsd e hashish ... Come scrive rainews.it