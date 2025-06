Lino Banfi ricorda Alvaro Vitali | Scioccato dalla scomparsa

Lino Banfi, sconvolto dalla scomparsa di Alvaro Vitali, ha voluto ricordarlo sui social con parole piene di affetto e nostalgia. Nonostante le recenti incomprensioni, l’attore ha espresso il suo sincero dispiacere e il desiderio di aver sempre mantenuto un legame di amicizia. La perdita di Vitali lascia un vuoto nel cuore di molti, ricordando quanto siano fragili anche i rapporti più solidi. La vita ci insegna a valorizzare ogni momento condiviso.

I due però avevano discusso. Ha usato i social, Lino Banfi per pubblicare un commosso ricordo di Alvaro Vitali. «Tutto si può dire di me, tranne che non sia altruista, amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro. Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai». I due a lungo hanno lavorato insieme anche se, recentemente, Vitali aveva detto che nessuno lo avesse aiutato «nemmeno Banfi, e non riesco a capirlo». https:www.instagram.compDLS5cPXspwL Banfi poi ha aggiunto: «Sono capitate due strade diverse, uno fa una cosa, uno fa un’altra cosa- Quello che hai detto mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale e forse l’avrei detto anch’io al posto tuo. 🔗 Leggi su 361magazine.com