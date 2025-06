Lino Banfi il ricordo di Alvaro Vitali | Quello che hai detto mi ha fatto male

La scomparsa di Alvaro Vitali ha scosso il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto difficile da colmare. Lino Banfi, suo caro amico e collega, ha voluto rendere omaggio all’indimenticabile attore pugliese con parole sincere e toccanti sui social. In un momento di dolore condiviso, Banfi ha anche ricordato una polemica passata, rivelando quanto il loro legame fosse complesso ma comunque profondo. La sua testimonianza ci ricorda che…

A poche ore dalla scomparsa di Alvaro Vitali, anche Lino Banfi, suo amico e collega, lo ha voluto ricordare pubblicamente. L'attore pugliese ha postato un breve filmato sui social in cui, oltre ad esprimere il proprio dolore per la morte dell'interprete di Pierino, si è soffermato su una polemica che li aveva visti contrapposti in passato. Il messaggio di Lino Banfi dopo la morte di Alvaro Vitali. La scomparsa di Alvaro Vitali, indimenticabile Pierino del grande schermo, ha lasciato una profonda ferita nel mondo del cinema italiano. Tra i colleghi che lo hanno voluto salutare, non poteva mancare Lino Banfi, che con lui aveva condiviso il set in numerose occasioni.