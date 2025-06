Lino Banfi commosso ricorda Alvaro Vitali | Quello che mi hai detto mi ha fatto male ma avrei fatto lo stesso al posto tuo

Lino Banfi, con il suo cuore grande e la sincerità che lo contraddistingue, ricorda con commozione Alvaro Vitali, un'amicizia che il tempo e le scelte hanno inevitabilmente diviso. Le sue parole, piene di rispetto e dolce amarezza, ci ricordano quanto sia difficile seguire il proprio cammino senza perdere i legami più sinceri. Ecco, perché a volte le strade si dividono, ma il sentimento rimane intatto.

“Non è facile fare quello che sto facendo adesso. Tutto si può dire di me, tranne che non sono altruista o che non sono amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse. Come si fa a fare le stesse cose? Uno fa una cosa, uno fa un’altra. Amici siamo rimasti amici, ma mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai. Quello che tu hai detto mi ha fatto male, ma forse l’avrei detto anch’io al posto tuo. Comunque, credimi, sono rimasto scioccato dalla tua mancanza. Eri bravissimo, simpaticissimo, sei servito tantissimo ai nostri film che abbiamo fatto insieme”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it