L' ingiocabile Mkhitaryan e quell' eccesso di sicurezza

L’inarrestabile Mkhitaryan si è riappropriato del suo celebre mantra: “Siamo ingiocabili”. Dopo averlo pronunciato con sicurezza, il centrocampista dell’Inter ha rivendicato il proprio pensiero, riconoscendo che in alcune sfide si sono dimostrati davvero imbattibili. Un’affermazione che, anche se può sembrare eccessiva, testimonia la fiducia in sé stessi e nel gruppo, elementi fondamentali per continuare a dominare sul campo e scrivere nuove pagine di successo.

Il centrocampista dell'Inter si era lasciato andare ad una frase, "Siamo ingiocabili", invecchiata non benissimo e ieri è tornato sull'argomento: "In certe partite lo siamo stati: lo ridirei ancora". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ingiocabile Mkhitaryan e quell'eccesso di sicurezza

Mkhitaryan surreale: "Non somiglio a Pippo Franco. Inter ingiocabile? Lo ridirei" - In una recente intervista il calciatore nerazzurro si è raccontato senza filtri, dalla finale di Champions League al possibile ritiro dal calcio

