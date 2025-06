L’infanzia digitale Sempre più problematico il rapporto tra i bambini e l’universo della rete

L'infanzia digitale sta diventando un terreno minato, dove il confine tra gioco e dipendenza si fa sempre più sottile. Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi, avverte: “Il cellulare non è un compagno, ma un dissuasore di relazioni”. I dati Ocse rivelano che il 17% dei bambini sperimenta ansia legata all'uso dello smartphone, evidenziando l’urgenza di interventi mirati per tutelare il benessere dei nostri giovani.

"Il cellulare non è un compagno; è un dissuasore di relazioni". A mettere in guardia sui pericoli dell'uso smodato dello smartphone è Maria Antonietta Gulino, presidente nazionale e toscana dell'Ordine degli psicologi. L'ennesimo allarme su un tema sempre più pressante, specie per le giovani generazioni, viene lanciato a seguito dei dati Ocse che evidenziano il fenomeno tra il mondo digitale e l'infanzia: il 17 per cento dei bambini prova ansia o nervosismo quando è separato dagli schermi; non si tratta solo del tempo trascorso online, è purtroppo il significato psicologico che i dispositivi stanno assumendo nella vita dei più piccoli.

L'infanzia digitale sta diventando un terreno sempre più problematico, con voci autorevoli che lanciano allarmi crescenti.

