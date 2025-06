Linea Milano-Lecco-Tirano troppi problemi Così si intaserà anche la SS36

In questi giorni, la linea Milano-Lecco-Tirano si è trasformata in un vero campo di battaglia: tensioni tra passeggeri per i bus sostitutivi e scontri tra autisti, complicando ulteriormente la viabilità già sotto pressione. La situazione si aggrava anche sulla SS36, dove i problemi di traffico e le code infinite rendono difficile attraversare la regione. È evidente che bisogna intervenire urgentemente per garantire sicurezza e fluidità alla mobilità locale.

"In questi giorni siamo arrivati all'apoteosi sulla linea Milano-Lecco-Tirano: da un lato scopriamo che per poter salire sui bus sostitutivi della linea, a causa delle corse sospese dovute ai lavori per le Olimpiadi, si scatenano vere e proprie risse, in cui vanno di mezzo gli autisti. Dall'altro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dopo i disagi dovuti all'interruzione della linea Lecco–Tirano: la FILT CGIL punta il dito contro la gestione dei bus sostitutivi, affidata da Trenord a una rete di subappalti. Il segretario Frangiamore: «Situazione indegna, servono garanzie per viaggiatori e lavorat

