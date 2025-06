L’incontro con l' Inps grazie alle videochiamate diventa più diretto superando code distanze e rigidità burocratiche La PA si fa più prossima grazie al digitale

L'incontro con l'INPS diventa più semplice e immediato grazie alle videochiamate, eliminando code, distanze e rigidità burocratiche. La pubblica amministrazione si apre al digitale, portando una rivoluzione nel modo di offrire servizi ai cittadini. Dal primo luglio, una fase sperimentale permette di accedere agli sportelli INPS anche da casa, facilitando ogni richiesta e risolvendo i problemi in modo rapido e efficiente. Una trasformazione che porta con sé una visione ambiziosa: rendere il rapporto tra cittadini e istituzioni più vicino e smart che mai.

N uova rivoluzione digitale in casa Inps. Dal primo luglio partirà una fase sperimentale, che promette di alleggerire le sedi fisiche e migliorare il servizio per i cittadini. L’accesso allo sportello, infatti, non avverrà più solo fisicamente, ma anche tramite videochiamate direttamente da casa. Chi avrà bisogno, quindi, di un supporto urgente, potrà ottenerlo senza attese infinite. Una trasformazione che porta con sé una visione ambiziosa: rendere l’ente previdenziale più vicino ai cittadini, attraverso la tecnologia. Godersi la pensione all’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Leggi anche › NASpI 2025, l’Inps chiarisce le nuove regole: cosa cambia per chi si dimette Videochiamate Inps: meno spostamenti, più accessibilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’incontro con l'Inps grazie alle videochiamate diventa più diretto, superando code, distanze e rigidità burocratiche. La PA si fa più prossima, grazie al digitale

In questa notizia si parla di: inps - incontro - grazie - videochiamate

Welfare, Fava (Inps): “Quello generativo è nuovo modello che va incontro anche al ceto medio” - Il welfare generativo, promosso da Gabriele Fava, presidente INPS, rappresenta un nuovo modello pensato per coinvolgere anche il ceto medio.

Inps, al via le videochiamate: lo sportello arriva a casa; Inps, in Lombardia arriva il servizio di videochiamata online: in quali uffici e come funziona; Certificati di malattia rilasciati anche tramite videochiamata con il medico: cosa cambia per i pazienti.

Inps, dal 1° luglio attivo servizio di videochiamata: come funzionano gli sportelli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inps, dal 1° luglio attivo servizio di videochiamata: come funzionano gli sportelli ... Come scrive tg24.sky.it

Contatti INPS, nuovo servizio di appuntamento in videochiamata per i cittadini - INPS: al via il nuovo servizio di videochiamata per contattare gli operatori da casa, evitando le code e con scambio documenti incluso. Riporta msn.com