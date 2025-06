Linciaggio No-Vax sui social per Gabriele Molteni il primario morto a 45 anni

Nel giorno in cui Bologna e il mondo sanitario piangevano la perdita di Gabriele Molteni, stimato primario scomparso all’età di 45 anni, un’ondata di odio sui social ha scatenato un linciaggio no vax, gettando ombra sulla memoria di un professionista dedicato. Mentre colleghi, amici e pazienti si stringevano nel dolore, emergono le sfide di un dialogo ancora aperto tra scienza e accuse infondate. È fondamentale affrontare queste polemiche con rispetto e verità, per tutelare la memoria di chi ha dedicato la vita agli altri.

Nel giorno in cui Bologna e l'intero mondo sanitario si stringevano nel dolore per la scomparsa di Gabriele Molteni, stimato primario di Otorinolaringoiatria del Sant'Orsola, un'ondata di odio ha macchiato la memoria del medico scomparso. Mentre colleghi, amici e pazienti esprimevano profondo.

