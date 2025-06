L' incertezza dei mercati non frena il franchising | nel 2024 business da 36 miliardi

l’incertezza globale, il franchising italiano si conferma un pilastro solido con un valore stimato di 36 miliardi di euro nel 2024. La sua capacità di adattarsi alle sfide economiche e geopolitiche è la chiave del suo successo continuo, sottolineando come questo settore rappresenti un’opportunità strategica anche in tempi di turbolenza. Nonostante le criticità, il franchising dimostra di essere un business resiliente e in continua evoluzione.

La congiuntura economica incerta e uno scenario internazionale segnato da dazi e tensioni geopolitiche costanti non arrestano la crescita del franchising in Italia: una conferma, se mai ce ne fosse bisogno, della resilienza e della notevole capacità trasformativa del settore. Malgrado le criticità siano tante anche sul fronte dei consumi domestici - fiaccati dalla ripresa dell'inflazione (+1,7% nei primi mesi dell'anno) e, più in generale, dal peggioramento del clima di fiducia nel Paese - il franchising consolida il proprio trend positivo e chiude il 2024 con un giro d'affari che raggiunge i 35,8 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2023).

