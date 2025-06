L' inceneritore Eni riceve parere negativo dalla commissione regionale

L’inceneritore Eni a Porto Marghera incontra un ostacolo importante: il parere negativo della Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale. Una decisione che segna una battuta d’arresto nel percorso, mentre la Regione Veneto annuncia l’interruzione dell’iter. Questa svolta apre nuovi scenari e alimenta il dibattito tra sostenibilità e sviluppo industriale, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra progresso e tutela ambientale.

Arriva il parere negativo, da parte del Comitato tecnico regionale di valutazione di impatto ambientale, al progetto presentato da Eni Rewind per la realizzazione di un impianto di trattamento fanghi a Porto Marghera. Dopo questa decisione, annuncia la Regione Veneto, si interrompe l’iter. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

