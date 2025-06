L’improbabile colonna sonora del concerto dei Linkin Park | a Milano parte La solitudine di Laura Pausini E lei reagisce così – Video

Un inizio inatteso e suggestivo per il concerto dei Linkin Park a Milano: prima dell’apertura ufficiale, le note di "La solitudine" di Laura Pausini hanno riempito l’aria, creando un’atmosfera unica. Oltre 78mila spettatori si sono lasciati coinvolgere da questa scelta originale, dando il via a una serata indimenticabile. Ma come ha reagito Laura Pausini a questa sorprendente dedica? Scopriamo insieme il suo emozionante commento.

Un inizio non convenzionale al concerto dei Linkin Park a Milano. L'"improbabile" colonna sonora del concerto è stata " La solitudine " di Laura Pausini. Il brano è stato diffuso dalle casse degli I-Days Milano Coca-Cola all'Ippodromo Snai La Maura poco prima dell'inizio del concerto, accompagnando il conto alla rovescia di uno dei concerti più attesi del festival. Oltre 78mila spettatori hanno intonato il brano e il momento è stato subito condiviso sui social dalla stessa Pausini che ha accompagnato il video con un semplice "wow" con un cuoricino. Il concerto di Milano è stata l'unica tappa italiana del loro "From Zero World Tour", il primo dopo l'uscita dell'album " From Zero " realizzato dopo l'arrivo della nuova voce Emily Armstrong.

