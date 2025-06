Limen Salerno Festival 2025 domani sul palco Alice Altea la Niña e i Fuera

Sei pronto a vivere un’esperienza indimenticabile? Domani al Parco dell’Irno di Salerno si apre la sesta edizione del Limen Salerno Festival 2025, un tripudio di musica, arte e creatività che celebra il coraggio di sbagliare e ricominciare. Con artisti come Alice Altea, La Ni241a e I Fuera, questa edizione promette emozioni uniche e sorprese senza fine. L’appuntamento musicale dell’estate salernitana è ...

Manca pochissimo per l'inizio della sesta edizione del Limen Salerno Festival 2025; al Parco dell'Irno una tre giorni ( 26, 27 e 28 giugno ) di musica, arte, mostre e dj set in un'edizione che celebra il coraggio di sbagliare e ricominciare. "Ho sbagliato tutto" – #LimenSafe2025. Il 26 giugno, al Parco dell'Irno di Salerno, torna il Limen Salerno Festival 2025 con la sua sesta edizione. L'appuntamento musicale dell'estate salernitana è pronto a tagliare i nastri con una prima serata piena di ospiti, workshop, mostre e dj set; un programma ricco di eventi da non perdere all'insegna della buona musica e dell'arte.