L'Ilva al minimo fino al 2026 e la colpa non è dell'incendio | l'Afo2 riacceso con un anno di ritardo

Il destino dell’Ilva di Taranto è segnato da tensioni e decisioni che hanno inciso sul suo futuro. Nonostante le difficoltà, tra sequestri e ritardi, l’impianto ha continuato a operare a rischio, con l’Afo 1 in condizioni delicate. La giustizia e la politica si intrecciano in un quadro complesso, lasciando intuire come le scelte degli ultimi anni abbiano influenzato il presente. Ora, tutto sembra essere arrivato a un punto di svolta, e il nostro obiettivo è capire cosa ci attende.

Ora è ufficiale: se l' altoforno 1 di Ilva non fosse stato sequestrato dalla magistratura, l'impianto di Taranto avrebbe comunque avuto un grave problema di produzione quest'anno. Oppure, per evitarlo, i commissari governativi avrebbero dovuto ulteriormente "tirare il collo" all' Afo 1, quello nel quale si è verificato il grave incendio a inizio maggio quando avrebbe dovuto essere già spento, lasciandolo acceso nonostante ne avessero previsto la manutenzione. Quanto è stato spiegato ai sindacati durante un incontro al ministero del Lavoro chiarisce definitivamente come, all'origine degli attuali ulteriori problemi del siderurgico e il conseguente aumento della cassa integrazione, non c'è la decisione della procura di Taranto di fermare l'impianto in seguito all'incidente ma un gravissimo ritardo sul cronoprogramma dei commissari scelti dal ministro delle Imprese Adolfo Urso – che oggi si appresta a firmare l'accordo di programma con Regione e Comuni di Taranto e Statte, fondamentale per la cessione – per gestire l'acciaieria in amministrazione straordinaria.

Ilva, dopo l'incendio raddoppia la cassa integrazione usata. "Autonomia finanziaria al lumicino" - Dopo l'incendio del 7 maggio, Ilva raddoppia la cassa integrazione, portando il numero dei dipendenti coinvolti a mille unità in più rispetto alle previsioni.

