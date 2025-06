L’illusione della protezione e la verità dell’impotenza | cosa dice davvero la dipendenza militare dell’Europa dagli Stati Uniti

L’illusione della protezione e la verità dell’impotenza: cosa rivela davvero l’attuale dipendenza militare dell’Europa dagli Stati Uniti? Nessun popolo libero può delegare la propria sopravvivenza, e nessuna civiltà autonoma può prosperare senza assumersi la responsabilità della propria difesa. L’Europa, crocevia di cultura e storia, rischia di perdere la sua sovranità, diventando soltanto un’ombra di sé stessa. È giunto il momento di riscoprire il coraggio di riprendersi il proprio destino.

Nessun popolo libero può delegare la propria sopravvivenza. Nessuna civiltà autonoma può esistere se non si assume la responsabilità della forza che la protegge. Nessuna alleanza è davvero paritaria se uno solo dei partner impugna le armi per tutti. L’Europa di oggi, crocevia della storia e culla di ogni pensiero, ha smesso da decenni di essere questo: un’entità capace di decidere e difendere. E da allora ha smesso anche, in fondo, di essere sovrana. Nel mondo reale, la politica estera comincia e finisce con la potenza militare. E dove non c’è potenza, non c’è politica, ma solo conseguenza. È questa la condizione dell’Unione Europea: un gigante economico costretto a parlare sottovoce nei consessi internazionali, perché non ha il diritto — né la capacità — di alzare il tono. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it