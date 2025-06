Liguria cresce il lavoro nero Evade un negoziante su tre Il bilancio della Guardia di finanza

In Liguria, il fenomeno del lavoro nero cresce in modo preoccupante, con un negoziante su tre che evade le tasse. Il bilancio della Guardia di Finanza evidenzia un calo degli scontrini emessi e i primi sequestri legati alle truffe sugli ecobonus. √ą il momento di fare luce su questa emergenza per tutelare consumeri e mercato.

Il bilancio della Guardia di finanza. Sempre meno gli scontrini emessi. Primi sequestri per la truffa sugli ecobonus.

