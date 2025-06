Licenziamenti Peg il Pd in Parlamento | Urso convochi subito l’azienda

La crisi alla Peg Perego di Arcore scuote il Parlamento, con il PD che chiede un intervento immediato. La preoccupazione cresce per i 90 licenziamenti annunciati e il futuro incerto di uno stabilimento storico, con ancora 236 lavoratori in forse. Silvia Roggiani e altri deputati chiedono al ministro Urso di convocare urgentemente l’azienda, affinché si trovi una soluzione che possa salvare posti di lavoro e mantenere viva questa importante realtà del Made in Italy. La questione rimane cruciale e richiede azioni tempestive.

I 90 licenziamenti e il futuro a rischio della Peg Perego ad Arcore rimbalzano in Parlamento. Interrogazione del Pd alla Camera. "Urso convochi subito l'azienda, la situazione è gravissima": così la dem Silvia Roggiani chiede al ministro del Made in Itay "di intervenire con urgenza per evitare la dismissione dello stabilimento dove lavorano ancora in 236". Testo sottoscritto dai deputati Gianni Cuperlo, Eleonora Evi, Antonella Forattini, Lorenzo Guerini, Vinicio Peluffo e Lia Quartapelle per sollecitare "il confronto con la proprietĂ , i sindacati e gli enti locali per costruire un percorso credibile di rilancio o riconversione industriale che tuteli l'occupazione e il futuro produttivo della Brianza".

