Libri romantasy in uscita a luglio 2025 | tendenze editoriali da non perdere

Nel luglio 2025, il mondo della romantasy si prepara a sorprenderti con uscite imperdibili e nuove avventure che fondono magia e passione. Le prossime pubblicazioni sono destinate a diventare i protagonisti dell’estate, consolidando questa tendenza inarrestabile tra appassionati e social media come BookTok. Se sei alla ricerca di storie emozionanti e fantasiose, non puoi perdere le novità che stanno per rivoluzionare il panorama editoriale. La magia sta per arrivare: scopriamo insieme i titoli più attesi!

Il panorama della romantasy nel 2025 si arricchisce di nuove uscite che stanno catturando l'attenzione dei lettori e degli appassionati sui social, in particolare su BookTok. Le prossime pubblicazioni di luglio rappresentano alcuni tra i titoli piĂą attesi dell'anno, contribuendo a consolidare questa tendenza in continua espansione. La crescita del genere, che combina elementi romantici e fantasy, si accompagna anche a numerose trasposizioni televisive di successo. In questo contesto, due opere emergono come protagoniste di conversazioni e dibattiti tra gli appassionati: "The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy" di Brigette Knightly e "Rose in Chains" di Julie Soto.

