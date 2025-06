Libri al Museo Archeologico di Eboli un incontro su poesia e romanzo con Rino Mele

Venerdì 28 giugno 2025, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli si trasformerà in un palcoscenico di cultura e riflessione. Alle ore 17.00, l’incontro “Dialogo sulla poesia e romanzo breve”, promosso con la Fondazione “Ex Machina”, vedrà protagonista Rino Mele, poeta e saggista di grande sensibilità. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura, pronti a scoprire come poesia e romanzo si intreccino nel cuore della scrittura. Non mancate!

Sabato 28 giugno 2025 il Museo Archeologico Nazionale di Eboli ospiterà, a partire dalle ore 17.00, l’incontro letterario “Dialogo sulla poesia e romanzo breve”, promosso in collaborazione con la Fondazione “Ex Machina”. Protagonista dell’appuntamento sarà il poeta e saggista Rino Mele, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: museo - archeologico - eboli - incontro

Notte dei Musei. Debutta “Mare Nostrum” al Museo Archeologico di Pontecagnano - La Notte dei Musei si arricchisce di un evento straordinario: Mare Nostrum – Il Mediterraneo che Danza, debutta al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano.

“Sognando… Vissi d’Arte”, Museo Archeologico Nazionale di Eboli, domenica 22 giugno 2025, ore 10.00-13.00 https://museicampania.cultura.gov.it/sognando-vissi-darte/… @museitaliani @MiC_Italia @Campaniartecard @in__campania Vai su X

Domenica 22 giugno 2025 alle 10:00, sulla scia della Festa della Musica, il ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli, in collaborazione con la Consulta della Cultura del Comune di Eboli e la Pro Loco di Eboli, presenta “… ’ Vai su Facebook

Eboli, al Museo Archeologico l’incontro letterario “Dialogo sulla poesia e romanzo breve”; Festa della Musica, al Museo Archeologico di Eboli appuntamento con Mare Nostrum; Museo Archeologico di Eboli, sabato apertura straordinaria Iniziativa in occasione della Festa della musica.

Eboli, al Museo Archeologico l’incontro letterario “Dialogo sulla poesia e romanzo breve” - Museo Archeologico Nazionale di Eboli, in collaborazione con la Fondazione “Ex machina”, presenta, a partire dalle ore ... Come scrive infocilento.it

Libri, al Museo Archeologico di Eboli un incontro su poesia e romanzo con Rino Mele - 00, l’incontro letterario “Dialogo sulla poesia e romanzo breve”, promosso in collaborazione con la Fond ... Riporta salernotoday.it