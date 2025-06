L’Hotel Milano Scala chiude all’improvviso | aveva vinto Quattro Hotel di Bruno Barbieri I sindacati | 30 dipendenti a casa è inaccettabile

L'Hotel Milano Scala, simbolo di sostenibilità e eleganza nel cuore di Milano, ha improvvisamente chiuso dopo 15 anni di successi. Rinomato per il suo impegno eco-friendly, la vista sulla Madonnina e il ristorante stellato, rappresentava un punto di riferimento per residenti e visitatori. La decisione ha lasciato senza lavoro 232 dipendenti, tra cui 30 a casa, sollevando un’ondata di ingiustizia. Una perdita inaccettabile per la città che si merita risposte chiare e azioni concrete.

L’ Hotel Milano Scala ha chiuso. Improvvisamente. Situato in via dell’Orso 7, era stato il primo hotel a emissione zero in città. Rinomato, con una terrazza che si affaccia sulla Madonnina e un ristorante premiato con una stella Michelin, ha chiuso i battenti lo scorso 20 giugno dopo 15 anni di attività. Inaugurato tra il Duomo e il Teatro alla Scala nel 2010, l’Hotel Milano Scala si trovava all’interno di uno storico palazzo milanese del XIX secolo. Primo a ottenere la certificazione internazionale di sostenibilità Dca, aveva anche un orto urbano e si divideva in sette piani, con 62 camere, tra cui 4 junior suite e 2 suite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Hotel Milano Scala chiude all’improvviso: aveva vinto “Quattro Hotel” di Bruno Barbieri. I sindacati: “30 dipendenti a casa, è inaccettabile”

In questa notizia si parla di: hotel - scala - milano - chiude

Chiude l’Hotel Milano Scala, 30 dipendenti restano a casa senza preavviso: “Intervengano le istituzioni” - La chiusura improvvisa dell’Hotel Milano Scala di Milano ha lasciato 30 dipendenti senza lavoro e senza preavviso, scatenando l’indignazione del sindacato Fisascat-Cisl.

Chiude all’improvviso l’Hotel Milano Scala, a casa 30 dipendenti. Vai su Facebook

Translate postChiude l'Hotel 'Milano Scala', sospesi 30 dipendenti. Cisl: 'Inaccettabile, subito un confronto con le istituzioni' #ANSA Vai su X

Perché l'Hotel Milano Scala ha chiuso e lasciato a casa i dipendenti dopo aver vinto Quattro Hotel; L'Hotel Milano Scala chiuso all’improvviso: cosa c'è dietro lo stop dell'albergo che aveva vinto lo show tv “4 Hotel” di Bruno Barbieri; Hotel Milano Scala chiude senza preavviso, a casa 30 dipendenti.

Hotel Milano Scala chiude senza preavviso, a casa 30 dipendenti - L ' Hotel Milano Scala, albergo di lusso nel cuore di Brera il cui nome è ispirato al teatro La Scala, chiude i battenti all’improvviso e lascia a casa senza preavviso 30 lavoratori. Riporta tg24.sky.it

Chiude dall’oggi al domani l’hotel Scala a Milano, I sindacati: “Lavoratori in un limbo” - I sindacati sono preoccupati per i 30 lavoratori che si ritrovano in un limbo senza informazioni chiare ... Secondo dire.it