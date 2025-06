Lezzeno turista colto da malore cade nel lago di Como | rianimato è in fin di vita

Un tranquillo pomeriggio sul lago di Como si è trasformato in una drammatica emergenza: un turista americano di 86 anni, colto da un malore mentre si trovava su un galleggiante, è caduto in acqua e ha richiesto un tempestivo intervento di rianimazione. La sua vita è appesa a un filo, e ora il suo destino dipende dalla prontezza delle cure ricevute e dalla speranza di un pieno recupero.

Un pomeriggio di relax sul lago di Como si è trasformato in tragedia a Lezzeno, sulla sponda orientale del ramo comasco. Un turista straniero, americano, di 86 anni si trovava su un galleggiante a pochi metri dalla riva per prendere il sole, in compagnia di altri ospiti dell’hotel dove. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lezzeno, turista colto da malore cade nel lago di Como: rianimato, è in fin di vita

