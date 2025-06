Lexus la Regione cambia auto Ecco il suv coupé ‘full electric’

La Regione sceglie il futuro sostenibile: ieri, il Gruppo Morini e Toyota Motor Italia hanno consegnato al presidente Michele de Pascale e all’assessora Irene Priolo una Lexus Rz450e, un SUV coupé full electric dotato di tecnologia avanzata come il sistema di trazione integrale Direct4. Questa innovativa vettura rappresenta il passo deciso verso una mobilità più verde e efficiente, segnando un nuovo capitolo per l’ambiente e la qualità della vita nella regione.

La Regione cambia macchina. Ieri mattina il Gruppo Morini e Toyota Motor Italia hanno consegnato al presidente della Regione Michele de Pascale e all’assessora alla Mobilità Irene Priolo una Lexus modello Rz450e, un suv coupé ‘full-electric’ dotato della tecnologia di trazione integrale Direct4. Un sistema che distribuisce la potenza tra le ruote anteriori e posteriori in modo variabile per ottimizzare l’efficienza e la trazione in diverse situazioni di guida. Inoltre, offre una risposta rapida e lineare all’input del conducente, migliorando l’accelerazione in partenza, la stabilità di manovra e il controllo in curva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lexus, la Regione cambia auto. Ecco il suv coupé ‘full electric’

