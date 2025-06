L' ex compagna non aveva sue notizie da giorni 43enne trovato morto in casa

L'ennesima tragica scoperta scuote il cuore di Agrigento: una donna nigeriana, preoccupata dall'assenza dell'ex compagno di 43 anni da giorni, ha deciso di intervenire. Dopo averlo raggiunto nella sua abitazione in via Boccerie, nel cuore del centro storico, ha fatto una sconvolgente scoperta che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda apre un doloroso capitolo sulla fragilità e le ombre che troppo spesso si celano dietro le mura di una casa.

L'allarme è scattato poco dopo le 22. Una donna di origini nigeriane ha chiamato la polizia dopo avere trovato il corpo senza vita dell'ex compagno. Era andato a trovarlo nell'abitazione dove lui viveva abitualmente: un casa in via Boccerie nel cuore del centro storico di Agrigento. Lo ha trovato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: trovato - casa - compagna - aveva

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa Sempio. Un martello trovato nel canale. LIVE - Nuove perquisizioni nel caso del delitto di Garlasco, dove un martello è stato rinvenuto in un canale.

LEOPOLDO HA TROVATO CASA! Quando è arrivato da noi, Leopoldo era il coniglio più spaventato che avessimo mai accolto. Un’anima fragile, segnata profondamente da ciò che aveva vissuto in laboratorio. Non si fidava di nessuno, restava immobile Vai su Facebook

Aostano trovato morto in casa a Bologna, dove viveva da tempo con la compagna. Ha ferite in testa, non è escluso l'omicidio. La vittima si chiamava Giuseppe Marra, 59 anni. Gli aggiornamenti sul nostro sito web. Vai su X

È morto Alessio Agostini: la compagna lo ha trovato senza vita, vani i tentativi di rianimazione; Napoli, 71enne sparito trovato morto in casa dei figli: arrestati due fratelli | Addormentato col sonnifero, poi soffocato con un cuscino; Bologna, 59enne trovato morto in casa. Fermata la moglie che respinge accuse.

Trovato morto in casa, dopo sei mesi la svolta: indagata per omicidio la compagna di Mario Ciaponi - La coppia viveva a Talamona, in provincia di Sondrio: l’uomo fu trovato in fondo alle scale. Segnala milano.repubblica.it

Bologna, 59enne trovato morto in casa: indagata la compagna che aveva chiesto aiuto in strada coperta di sangue - Fanpage.it - La vittima si chiamava Giuseppe Marra, 59 anni: è stato trovato morto nell’ingresso di casa, in una pozza di sangue. Secondo fanpage.it