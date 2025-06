L' ex colonia olandese dimenticata da tutti Il Suriname ora vale 6 miliardi di barili

Dimenticato dall'Olanda, il Suriname sta emergendo come una delle nuove frontiere energetiche con riserve di 6 miliardi di barili di petrolio. Dal 2025, sotto la guida della presidente Jennifer Geerlings-Simons, il paese si trova a un crocevia storico: affrontare tensioni sociali e una crescita economica rapida, rischiando di ripetere gli errori del passato. Una sfida che potrebbe trasformare radicalmente questa ex colonia olandese, rendendola un modello di stabilità o un nuovo Venezuela. Lo speciale contiene due articoli…

Dal 2025 il nuovo governo di unità nazionale è guidato da una donna, Jennifer Geerlings-Simons, che dovrà affrontare le forti tensioni sociali e gestire la rapida crescita economica, per non diventare un nuovo Venezuela.. Già Voltaire nel Candido descriveva il Suriname come un luogo dalla forte instabilità sociale. Indipendente dal 1975, vide una dittatura dal 1980 e una guerra civile dal 1986 al 1992.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L'ex colonia olandese dimenticata da tutti. Il Suriname ora vale 6 miliardi di barili

