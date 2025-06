L’ex centrocampista di Liverpool e Inghilterra annuncia la pensione di 37 anni

Dopo 19 anni di emozioni e successi, Adam Lallana, ex centrocampista di Liverpool e della nazionale inglese, annuncia il suo ritiro a 37 anni. Una carriera ricca di trionfi, tra cui 34 presenze con l'Inghilterra e un ruolo nella spedizione mondiale del 2014. La sua presenza in Premier League, con Southampton e altri club, ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio inglese. Ora, il capitolo si chiude, aprendo nuove strade per questa leggenda del pallone.

