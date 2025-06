L’Europa fa un passo avanti verso un ecosistema dell’IA

L’Europa si avvicina sempre di più a un ecosistema dell’intelligenza artificiale all’avanguardia, con la recente introduzione di nuove funzionalità sulla piattaforma AI-on-demand. Questa innovazione, frutto di progetti finanziati dall’Unione Europea, offre ricercatori e industria strumenti avanzati come marketplace dedicati, soluzioni per l’IA generativa e gli LLM. Un passo decisivo verso un futuro digitale più competitivo e sostenibile, dove l’Europa guida l’innovazione nel settore dell’intelligenza artificiale.

La Commissione europea ha presentato ieri nuove funzionalità per ricercatori e industria dell’intelligenza artificiale sulla piattaforma AI-on-demand, segnando un importante passo avanti nella strategia europea per l’IA. Le novità includono un marketplace dedicato, strumenti di sviluppo e soluzioni per l’IA generativa e gli LLM. La piattaforma, frutto dei progetti AI4Europe e DeployAI, finanziati dall’Unione, è volta a mettere a disposizione strumenti affidabili e interoperabili, destinati sia al mondo della ricerca sia a imprese e pubbliche amministrazioni. Con questa iniziativa, l’Unione europea dà un segnale chiaro: passare da una fase prevalentemente regolatoria a una di stimolo alla costruzione di un ecosistema europeo dell’intelligenza artificiale, in cui la definizione delle regole a tutela dei diritti fondamentali, con tutte le relative complessità di bilanciamento d’interessi e implementazione per la compliance, viene affiancata dalla creazione concreta di un ecosistema tecnologico aperto, sicuro e accessibile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Europa fa un passo avanti verso un ecosistema dell’IA

In questa notizia si parla di: avanti - passo - europa - ecosistema

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Science4Policy: come superare il divario scienza-politica in Europa? Crisi globali, cambiamento climatico, tecnologie emergenti: oggi più che mai c’è bisogno di politiche basate su evidenze scientifiche solide. In questo articolo su AgendaDigitale.eu, Sara di Vai su Facebook

annuncia cinque nuovi impegni digitali in Europa; Eurostack, nuovi passi in avanti in Commissione ITRE per l’autonomia tecnologica europea su cloud, AI e quantistica; La strategia europea su startup e scaleup: un passo avanti, un'opportunità mancata (di P. Landoni).

L’Europa fa un passo avanti verso un ecosistema dell’IA - La Commissione europea accelera sull’IA presentando nuove funzionalità per i ricercatori e l’industria dell’intelligenza artificiale ... Scrive formiche.net

La strategia europea su startup e scaleup: un passo avanti, un'opportunità mancata - MSN - La nuova strategia su startup e scaleup "Choose Europe to Start and Scale" presentata dalla Commissione europea rappresenta un passo importante verso un’Europa più competitiva e innovativa. Segnala msn.com