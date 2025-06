L’euforia di Trump sull’Iran | Fordow come Hiroshima così ho chiuso la guerra E alla Nato vede il traguardo | Spese militari al 5% era ora

L’atmosfera al vertice Nato all’Aja si infuoca con le parole di Donald Trump, che sancisce con entusiasmo il successo del raid su Fordow, paragonandolo a Hiroshima e Nagasaki. L’ex presidente americano si mostra fiero, affermando che la minaccia iraniana è stata drasticamente neutralizzata e che le spese militari sono finalmente al 5%, segnando un passo cruciale verso la stabilità globale. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della pace?

«Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki ». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump intervenendo oggi a margine del vertice della Nato in corso all’Aja. «Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare a vedere», ha aggiunto orgoglioso Trump, che già nelle scorse ore si era scagliato contro Cnn e New York Times, rei di aver riportato ieri sera valutazioni d’intelligence secondo cui i bombardamenti di sabato notte avrebbero inferti danni limitati al programma nucleare iraniano, ritardato in buona sostanza solo di alcuni mesi. 🔗 Leggi su Open.online

