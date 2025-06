L’estetica dell’essenziale | perché la moda riscopre il potere degli oggetti quotidiani

la bellezza si riscopre nella semplicità, valorizzando gli oggetti di uso quotidiano come veri e propri simboli di stile e autenticità. La Paris Fashion Week testimonia questo trend, dove chiavi, infradito e scatole da scarpe assumono un ruolo centrale, dimostrando che meno è più e che l’essenziale può essere molto più di un ritorno: una vera rivoluzione estetica.

Chiavi, infradito e scatole da scarpe diventano simboli di stile e identità. Alla Paris Fashion Week, l'installazione firmata Gimaguas e Havaianas segna un nuovo capitolo della cultura degli accessori. C'è una tendenza silenziosa, ma sempre più presente, che attraversa passerelle, installazioni e scelte di styling: il ritorno all'essenziale come dichiarazione estetica. In un momento in cui la moda sembra aver esaurito gli eccessi del passato, sono gli oggetti più semplici — un paio di ciabatte, un mazzo di chiavi, una scatola — a reclamare il centro della scena. È su questa linea che si muove l'ultima collaborazione tra Gimaguas e Havaianas, presentata durante la Paris Fashion Week attraverso un evento multisensoriale che ha messo al centro un'inedita rilettura del classico modello Brasil Logo.

