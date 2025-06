L' estate di Bellaria-Igea Marina è all' insegna della culturala | dagli incontri con grandi autori agli appuntamenti per i più piccoli

L’estate a Bellaria Igea Marina si trasforma in un palcoscenico di cultura e scoperta, grazie alla rassegna letteraria “Scritto sulla sabbia”. Dai grandi autori come Carlo Lucarelli, Rosa Matteucci ed Enrico Franceschini, agli appuntamenti pensati per i più piccoli, ogni momento promette emozioni e arricchimento. Un’occasione unica per immergersi nel mondo delle parole e della creatività, continuando a vivere il senso profondo della cultura anche sotto il sole estivo.

Carlo Lucarelli, Rosa Matteucci, Enrico Franceschini: sono alcuni dei nomi che impreziosiranno la rassegna letteraria “Scritto sulla sabbia”, al via questo fine settimana nel contesto di un più ampio quadro di iniziative culturali organizzate dalla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, ad. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: estate - bellaria - igea - marina

Il divertimento del Capodanno dell'Estate è diffuso: il ricco programma di Bellaria-Igea Marina - Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Bellaria Igea Marina, dove il divertimento del Capodanno si trasforma in una magnifica festa di metà anno con il ricco programma di eventi dedicato alla Notte Rosa romagnola.

Novità 2025, per un'estate all'insegna della Musica....Made in Bellaria Igea Marina!!! ` - appuntamento in Piazza Perugia alle ore 21.30 con tanti concerti per tutti i gusti! 1 luglio - Vai su Facebook

Liberare la mente a Bellaria-Igea Marina; Il divertimento del Capodanno dell'Estate è diffuso: il ricco programma di Bellaria-Igea Marina; Con la Notte Rosa partita l’estate di Bellaria-Igea Marina.

L'estate di Bellaria-Igea Marina è all'insegna della culturala: dagli incontri con grandi autori agli appuntamenti per i più piccoli - Carlo Lucarelli, Rosa Matteucci, Enrico Franceschini: sono alcuni dei nomi che impreziosiranno la rassegna letteraria “Scritto sulla sabbia”, al via questo fine settimana nel contesto di un più ampio ... Da riminitoday.it

Con la Notte Rosa partita l’estate di Bellaria-Igea Marina - L’estate è partita in tutta la Romagna con l’evento di punta della Notte Rosa, che ha interessato l’intera costa con eventi e concerti diffusi. chiamamicitta.it scrive