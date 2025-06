L’estate dei furti porta a porta Colpi a Comeana e a Carmignano

L’estate porta con sé non solo il sole e il relax, ma anche un aumento dei furti nelle abitazioni di Carmignano e Comeana. Con le finestre aperte per rinfrescarsi, i ladri tornano all’attacco, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Lo scorso fine settimana ha visto una serie di colpi, tra cui alcuni insoliti e preoccupanti. La sicurezza delle nostre case diventa quindi più che mai una priorità. È fondamentale restare vigili e adottare misure preventive per proteggere ciò che ci sta a cuore.

Topi d'appartamento di nuovo in azione a Carmignano. Con l'estate, il caldo e il desiderio di lasciare qualche finestra aperta per far circolare l'aria, ecco che le case tornano appetibili ai ladri. Lo scorso fine settimana ci sono stati alcuni furti nelle case, alcuni pure insoliti. Nella notte fra venerdì e sabato, un appartamento in centro a Carmignano è stato visitato dai ladri mentre i proprietari erano assenti. I malviventi hanno rubato i soldi che hanno trovato nell'abitazione e anche "svaligiato" il frigorifero. Infatti, la famiglia dei proprietari aveva fatto la spesa e lo aveva ben rifornito e i ladri hanno aperto il frigo, probabilmente, ritenendolo un nascondiglio di preziosi o forse perché avevano davvero fame.

