L' estate addosso Le marche made in Italy di nicchia perfette da mettere in valigia

L’estate è alle porte e il caldo invita a sfoggiare le marche made in Italy di nicchia, perfette da mettere in valigia. Tuttavia, i piccoli brand emergenti italiani hanno vissuto un primo semestre difficile, come evidenziato dai dati della Camera Nazionale della Moda: un calo del fatturato del 5,8%. Questa tendenza colpisce soprattutto tessile, abbigliamento, pelle, pelletteria e calzature, mettendo a dura prova la vivacità del settore. Ma la moda italiana ha sempre la forza di reinventarsi e sorprendere.

L ’afa estiva è arrivata. La prima parte dell’anno però è stata decisamente poco soleggiata per i piccoli brand emergenti italiani. Lo dicono gli ultimi dati diramati dalla Camera Nazionale della Moda: il fatturato del fashion Made in Italy registra una tendenza in negativo, – 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il calo colpisce soprattutto i settori principali: tessile, abbigliamento pelle, pelletteria e calzature. E a soffrire più di tutti sono proprio i marchi minori, realizzati artigianalmente in Italia. Outfit di giugno 2025: 5 abbinamenti da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a giugno 2025? 5 look d’inizio estate Spesso nati su Instagram. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'estate addosso. Le marche made in Italy di nicchia perfette da mettere in valigia

In questa notizia si parla di: made - italy - estate - addosso

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha presentato un ambizioso piano per promuovere le eccellenze degli istituti agrari e alberghieri, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti Made in Italy.

Sotto il sole d’Africa, con il mare negli occhi e l’anima libera. Il Beachwear Kenya è un invito a brillare, ovunque tu sia. Texture naturali, tagli decisi, vibrazioni selvagge Wild. Chic. Unforgettable. #BeachwearKenya #EstateAddosso Vai su Facebook

L’estate addosso. 20 piccoli brand italiani da conoscere e mettere in valigia nel 2025; PESCHICI – L’ESTATE ADDOSSO: LUGLIO – AGOSTO – IL PROGRAMMA; L’estate addosso: le migliori proposte mare per lei.

Marche costumi italiani 2024: 20 brand Made in Italy | iO Donna - Tanti, tantissimi i nomi da conoscere e riscoprire giusto in tempo per le ferie. Come scrive iodonna.it

Made in Italy, Artigiano in fiera presenta Anteprima d’estate - MSN - Il nuovo appuntamento è in programma a Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22. Riporta msn.com