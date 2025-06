L' escavatore precipita sul pendio una persona in ospedale

Un drammatico incidente scuote La Valle, in Alto Adige, quando un escavatore precipita da un pendio di circa cinquanta metri durante lavori su una strada forestale. L’allarme è scattato alle 15:30 di ieri, martedì 24 giugno, e una persona è rimasta ferita, finendo d’urgenza in ospedale. La scena è stata un forte richiamo alla sicurezza sul lavoro, ricordando quanto sia fondamentale rispettare le norme per proteggere vite e integrità degli operai.

L'allarme è scattato poco dopo le 15:30 di ieri, martedì 24 giugno, quando a La Valle, in Alto Adige, un escavatore è precipitato per circa una cinquantina di metri lungo un pendio piuttosto ripido. Il mezzo era impegnato nei lavori su una strada forestale quando è successo l'incidente.

