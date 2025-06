Leoni per alzare il muro Xhaka-Jashari al comando Milan ecco la lista della spesa

Fascia destra e sinistra, centrale di difesa e soprattutto la mediana da rinnovare. I sei nomi sul taccuino di Tare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leoni per alzare il muro, Xhaka-Jashari al comando. Milan, ecco la lista della spesa

Leoni per alzare il muro, Xhaka-Jashari al comando. Milan, ecco la lista della spesa

Leoni, scatto Milan: sì di Allegri, sorpasso di Tare all’Inter. Si lavora pure su Xhaka e Guerra - Il ds rossonero balza sul talento del Parma e punta anche sullo svizzero del Bayer e sul centrocampista del Valencia: i tedeschi fanno muro, ma il regista spinge. Riporta tuttosport.com

Mercato Milan: in entrata si lavora su Leoni del Parma e Xhaka del Leverkusen - in merito al mercato in entrata del Milan, l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina riferisce che il club di via Aldo Rossi, dopo aver chiuso l'arrivo a zero di Luka Modric (visite mediche e ... Da milannews.it