Leoni è derby di mercato Inter-Milan! Parma ha una convinzione – Sky

Il duello tra Inter e Milan per Giovanni Leoni si fa sempre più acceso, con il Parma che detiene le redini della situazione. Questo talento classe 2006 sta conquistando la Serie A e ha attirato l’attenzione dei top club italiani, pronti a contendersi il suo futuro. La sfida tra i grandi sembra entrare nel vivo: quale squadra riuscirà a strappare il giovane gioiello? Restate con noi per scoprirlo.

Giovanni Leoni è al centro di un duello di mercato tra Inter e Milan. Il Parma, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, manifesta una posizione chiara sul punto. LA SITUAZIONE – Giovanni Leoni rappresenta indubbiamente uno dei pezzi pregiati del calcio italiano, come Inter e Milan sanno bene. Per il calciatore classe 2006, che ha stupito tutti per il suo immediato adattamento alla Serie A nonostante la carta d’identità, il Parma lascia aperte varie possibilità in merito al futuro. Innanzitutto, i ducali preferirebbero trattenere Leoni per un’altra annata, così da poter beneficiare delle sue prestazioni per un’intera stagione di Serie A e – successivamente – cederlo nella finestra estiva di mercato del 2026 a un prezzo ancora più elevato di quello fissato ora (cioè 30-35 milioni di euro). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, è derby di mercato Inter-Milan! Parma ha una convinzione – Sky

In questa notizia si parla di: leoni - inter - milan - mercato

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

LA #JUVE TENTA IL SORPASSO! La #Juventus prova a superare la concorrenza di #Milan ed #Inter per #Leoni provando a blindare già in questa sessione di #calciomercato il 2006 del #Parma. È bagarre, ma il piano della #Juve a differenza degli altri cl Vai su Facebook

Il Parma difficilmente farà partire Giovanni Leoni in questa sessione di mercato. Il giocatore era stato accostato ad Inter, Juventus e Milan Questa la notizia riportata da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano #Juventus #Leoni #SpazioJ Vai su X

Il Parma fa muro su Leoni ma Juventus, Inter e Milan non mollano: cosa può succedere in estate; Sky - Non solo Inter, su Leoni spinge forte anche il Milan. Il Parma non vacilla: le condizioni; Milan e Inter su Leoni a suon di contropartite, ma il Parma vuole resistere.

Il Parma fa muro su Leoni ma Juventus, Inter e Milan non mollano: cosa può succedere in estate - Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, è uno dei giocatori più richiesti sul mercato in Italia: il finale di stagione con annessa salvezza conquistata. Lo riporta msn.com

Sky - Non solo Inter, su Leoni spinge forte anche il Milan. Il Parma non vacilla: le condizioni - Derby di mercato per Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006 sul quale, oltre al già noto interesse dell'Inter di Cristian Chivu che lo ha allenato durante la sua parentesi in Emilia Romagna, ... Da msn.com