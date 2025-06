leonardo il sindaco di pomigliano convoca incontro al comune

Il sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo, risponde con prontezza alle preoccupazioni dei lavoratori dello stabilimento Leonardo. Dopo aver ricevuto la lettera delle RSU, ha convocato un incontro ufficiale per domani alle 12.30 presso il Comune, coinvolgendo rappresentanze sindacali e istituzioni locali. Un segnale di attenzione concreta alle esigenze della comunità produttiva, perché solo dialogo e collaborazione possono portare soluzioni efficaci.

A seguito della lettera inviata dalle RSU dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco (Napoli), l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha prontamente convocato per domani, mercoledì 26 giugno alle ore 12.30, un incontro ufficiale presso la sede comunale con le rappresentanze sindacali di fabbrica e territoriali per affrontare le criticità sollevate dai lavoratori. Lo rendono noto dal Comune di Pomigliano d'Arco. "L'Amministrazione è vicina ai lavoratori – ha affermato il sindaco Raffaele Russo – e li abbiamo convocati per ascoltare direttamente quali siano le loro preoccupazioni ed insieme eventualmente decidere tutte le azioni da intraprendere a sostegno della loro vertenza".