Leonardo Cerci entra nel settore giovanile della Roma | il figlio d’arte varca i cancelli di Trigoria

Le immagini catturano un momento carico di emozione: Leonardo Cerci, figlio dell'ex giallorosso Alessio, varca con orgoglio i cancelli di Trigoria, dando il via a una nuova avventura nel settore giovanile della Roma. Un passo importante per il giovane talento, che porta con sé l’eredità di una famiglia di grande calcio e la speranza di scrivere un proprio capitolo nella storia giallorossa. Il futuro si apre davanti a lui, ricco di possibilità e sogni da realizzare.

Un cognome che a Trigoria fa riaffiorare ricordi e una storia che riparte da un bambino con lo sguardo pieno di sogni. Leonardo Cerci, figlio dell’ex giallorosso Alessio, ha cominciato ufficialmente la sua avventura nel settore giovanile della Roma. Un debutto celebrato da un emozionante video pubblicato sui social, che lo ritrae mentre entra – emozionato e orgoglioso – nel centro sportivo Fulvio Bernardini. Un sogno che si realizza. Le immagini raccontano tutto: frammenti allo stadio Olimpico, il piccolo Leonardo tra le tribune, gli occhi spalancati davanti al campo, e poi quel momento tanto atteso, il primo giorno a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Leonardo Cerci entra nel settore giovanile della Roma: il figlio d’arte varca i cancelli di Trigoria

In questa notizia si parla di: leonardo - cerci - settore - giovanile

Roma, che emozione per Cerci: il figlio giocherà con i giallorossi; Roma, che emozione per Cerci: il figlio giocherà con i giallorossi – VIDEO; VIDEO - Da Alessio a Leonardo: un nuovo Cerci a Trigoria.

Roma, che emozione per Cerci: il figlio giocherà con i giallorossi – VIDEO - Il figlio, Leonardo, è entrato a far parte del settore giovanile della Roma . Come scrive msn.com

VIDEO - Da Alessio a Leonardo: un nuovo Cerci a Trigoria - Attraverso un video condiviso su Instagram, è stato mostrato il figlio dell'ex calciatore varcare i cancelli di Trigoria per iniziare la sua nuova avventura nella Roma ... Riporta ilromanista.eu