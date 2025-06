L' Emilia-Romagna terza in Italia per il Turismo Dop

Emilia-Romagna, terza in Italia per turismo Dop, conquista i visitatori con i suoi marchi di eccellenza agroalimentare. Tra cantine, caseifici e frantoi, si svela un territorio ricco di sapori autentici e tradizioni secolari, dove ogni visita diventa un’esperienza sensoriale unica. Scopri come questa regione unisce cultura e gastronomia, regalando itinerari irresistibili per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni locali.

L'Emilia-Romagna è la terza regione in Italia nella classifica nazionale del Turismo Dop, legato cioè ai marchi d'eccellenza agroalimentare. Si parla in poche parole di visite a cantine, caseifici, frantoi e aziende agricole, degustazioni, itinerari culturali legati alla tradizione alimentare del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

