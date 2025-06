Leggere il volume di Marci Shore per scoprire com’è fatta una rivoluzione.

Scopri come la rivoluzione può cambiare le nostre vite attraverso le parole di Marci Shore. Immergiti nel suo volume e lasciati ispirare da storie di coraggio e trasformazione, anche quando tutto sembra contro di noi. È il momento di aprire gli occhi e fare la differenza—la rivoluzione comincia da qui.

Un ragazzo di sedici anni è stato colpito di striscio da un proiettile della polizia, ma ha deciso di non restare a casa. “Tua mamma deve essere molto arrabbiata. Ti ha lasciato to. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it