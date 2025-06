Legge sull’Intelligenza Artificiale arriva il via libera definitivo | dimenticata la scuola

L’Italia dà il via libera definitivo alla legge sull'intelligenza artificiale, tracciando un percorso chiaro tra rischi e opportunità. Tuttavia, sorprendentemente, il settore scuola e ricerca rimane in disparte, lasciando aperti interrogativi sul futuro formativo e innovativo del nostro Paese. Questa normativa rappresenta un passo importante, ma anche un invito a riflettere su come integrare l’IA nel tessuto sociale e educativo. Ecco cosa cambia concretamente e quali sono le sfide da affrontare.

L’Italia ha una normativa nazionale sull’intelligenza artificiale. Con l’approvazione definitiva della legge alla Camera, si delinea un quadro di regole per governare rischi e opportunità, con deleghe al Governo e nuove autorità di controllo. Ecco le novità concrete e chi dovrà adeguarsi. Grande assente il settore della scuola e della ricerca. Il nuovo quadro normativo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: legge - intelligenza - artificiale - arriva

Sì a legge per prevenire i disturbi alimentari, sarà usata l’Intelligenza artificiale per le diagnosi. Assessore Basilicata: “Coinvolgeremo scuole e famiglie”, n - Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all'unanimità una legge innovativa per prevenire i disturbi alimentari, utilizzando l'intelligenza artificiale nelle diagnosi.

Oggi alla Camera si sta discutendo un nuovo testo di legge sull’Intelligenza Artificiale! L’obiettivo? Sfruttare al massimo tutte le opportunità che offre l’IA, ma ridurre al minimo i rischi del suo utilizzo. Il tema è delicatissimo, infatti sono previste oltre 240 votazioni Vai su Facebook

Intelligenza artificiale, audizioni in III Commissione sulle proposte di legge 75, 81, 16. Leggi qui https://bit.ly/451fSKT #IA #sardegna #consiglioregionale Vai su X

Legge sull’Intelligenza Artificiale, arriva il via libera definitivo: dimenticata la scuola; Ddl Intelligenza artificiale: gli avvocati spiegano le nuove regole in arrivo; Pratiche vietate in materia di Intelligenza artificiale: arriva l’AI Act.

La Camera approva il disegno di legge sull’IA. Ecco cosa prevede - L’Italia dopo l’ultimo passaggio al Senato sarà la prima nazion europea a dotarsi di una ... Secondo repubblica.it

Intelligenza artificiale, ok della Camera al Ddl. Ecco cosa cambia per imprese, giustizia, sanità e lavoro - Stretta sull’illecita diffusione di sistemi manipolati con IA ... Lo riporta ilsole24ore.com