L' edizione 2025 del presepe di sabbia sarà ispirata al Cantico delle creature

L’edizione 2025 di Jesolo Sand Nativity promette di stupire ancora, ispirandosi al “Cantico delle creature” e celebrando la natura e la spiritualità. Un evento che unisce arte, fede e meraviglia, coinvolgendo visitatori di tutte le età e arricchendo il cuore di emozioni autentiche. Prepariamoci a vivere un’esperienza unica, dove la sabbia si trasforma in un capolavoro di devozione e poesia, lasciandoci incantare dalla magia di Jesolo.

L'edizione 2025 di Jesolo Sand Nativity sarà ispirata al "Cantico delle creature": ad annunciarlo, ieri sera, il sindaco Christofer De Zotti a conclusione della messa celebrata da monsignor Beniamino Pizziol, vescovo emerito di Vicenza per i festeggiamenti del santo patrono della città, San.

