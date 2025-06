L’economia campana meglio di quella nazionale | gli imprenditori rilanciano le Zes

L’economia campana mostra segnali di ripresa più resilienti rispetto alla media nazionale, con una crescita dell’1,1%. Gli imprenditori locali si riorganizzano e rilanciano le ZES, puntando su nuove opportunità di sviluppo. In un panorama complesso, la Campania dimostra di saper affrontare le sfide con determinazione, confermando il proprio ruolo come motore di progresso nel Sud Italia. È il momento di approfondire come questa regione possa diventare sempre più competitiva e attrattiva.

Tempo di lettura: 3 minuti " L'economia campana cresce seppur di poco, attestandosi all'1,1%. Si tratta comunque di una crescita superiore alla media nazionale ". Questo il commento centrale sul rapporto della Banca d'Italia sull'economia della Campania che è stato presentato oggi pomeriggio presso la sede di Confindustria di Benevento in piazza Risorgimento, che peraltro una ventina di anni or sono proprio la sede della Filiale sannita proprio della Banca Italia, Il rapporto regionale della Banca d'Italia è uno strumento di analisi economica che viene periodicamente messo a disposizione delle Istituzioni, del mondo accademico e di quello economico: una documentazione di grande importanza e rilievo che consente di individuare il quadro d'assieme e le tendenze della economia a livello locale, nonché di contribuire ad accrescere la conoscenza delle dinamiche di sviluppo del sistema economico.

