Lecco ruota panoramica abbattuta dal vento | il lungolago resta blindato il Comune scalpita

Una maestosa attrazione sul lungolago di Lecco si è improvvisamente abbattuta sotto la furia del vento, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli eventi atmosferici estremi. Mentre il Comune mantiene blindato il percorso e si attende con ansia l’esito delle indagini, il caso apre un dibattito su responsabilità e prevenzione. La verità emergerà, e le conseguenze potranno essere decisive per la città.

Lecco – Incidente dovuto ad una tromba d’aria imprevedibile e indomabile, oppure negligenza. Lo stabilirà il perito tecnico incaricato dai magistrati della Procura della repubblica di Lecco, che stanno indagando sul crollo del ruota panoramica sul lungolago di Lecco. CARDINI LECCO = PANORAMICA DAL DRONE DELLA RUOTA PANORAMICA RIBALTATA DAL FORTE VENTO SUL LUNGOLAGO - DANNI DA MALTEMPO - 24-6-2025 L’ipotesi di reato è già quella di disastro colposo, cioè di un disastro provocato non intenzionalmente, ma appunto per negligenza, imprudenza o imperizia, magari per un montaggio o un ancoraggio a terra errato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it