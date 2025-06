Lecco regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna

Domenica 29 giugno, Lecco si trasforma in un palcoscenico di tradizione e spettacolo per celebrare il suo legame profondo con lago e montagna. Dalla messa nella basilica di San Nicolò alle affascinanti imbarcazioni delle Lucie, ogni momento rappresenta un omaggio alla bellezza e alla cultura locale. La giornata culminerà con una emozionante regata e uno spettacolo di fuochi d'artificio, un'occasione da vivere e ricordare. Non mancate a questa festa unica nel suo genere!

Una festa per celebrare il legame dei lecchesi con il lago da una parte e le montagne dall’altra. Domenica, il 29 giugno, a Lecco è il giorno della Festa del Lago e della Montagna. Si comincia alle 17 nella basilica di San Nicolò con la messa celebrata dal prevosto monsignor Bortolo Uberti. A seguire, verso le 17.45, la processione sul lago con le Lucie, che sono le tradizionali imbarcazioni lariane, con la benedizione del lago di Como. Alle 20.45 Alle 20.45 la regata con gli appassionati del Gruppo manzoniano Lucie. Alle 21 l’esibizione degli sbandieratori e dei musici della Torre di Primaluna in piazza Mario Cermenati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna

In questa notizia si parla di: lago - festa - lecco - regata

