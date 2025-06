Lecce l?abete di Natale era un cedro Piantato in piazzetta | ora è secco

Era un simbolo di rinascita e speranza, decorato a dicembre con festose luci natalizie. Tuttavia, il cedro dell’Atlante, piantato in piazzetta Panzera a Lecce, appare ora secco e abbandonato, trasformandosi in un triste monito delle sfide ambientali e della cura del nostro patrimonio verde. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di preservare la natura anche nei momenti di festa e rinascita.

Era stato piantato a dicembre, con tanto di decorazioni natalizie e una dichiarata simbologia di rinascita e speranza. Ma il cedro dell?Atlante, messo a dimora in piazzetta Panzera a Lecce e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, l?abete di Natale era un cedro. Piantato in piazzetta: ora è secco

In questa notizia si parla di: lecce - cedro - piantato - piazzetta

