LeBron James ha appena lanciato la sua prima collaborazione con Richard Mille

LeBron James ha appena svelato la sua prima collaborazione esclusiva con Richard Mille, marchio di orologi sportivi all'avanguardia. Questi modelli futuristici, scelti da leggende come Hamilton, Nadal e Beckham, uniscono innovazione e stile per il ventunesimo secolo. E così, anche il più grande superstar del basket ha deciso di indossare il proprio Richard Mille, dimostrando che l'eccellenza sportiva si veste di tecnologia e design d'avanguardia. Durante un'apparizione al Fanatics Fest, lo

Richard Mille produce orologi sportivi pensati per il Ventunesimo secolo. Alcuni tra i più grandi atleti del mondo – come Lewis Hamilton, Rafael Nada l, Yohan Blake e Odell Beckham – usano davvero questi orologi dall'aspetto futuristico durante le gare. Quindi, anche il giocatore di basket più importante degli ultimi venticinque anni non poteva che avere il suo personale Richard Mille. LeBron James, durante un'apparizione al Fanatics Fest lo scorso fine settimana, ha presentato la sua prima collaborazione con Richard Mille. Il nuovo 65-01 è un'edizione limitata di centocinquanta pezzi, e unisce le firme di King James e di RM.

