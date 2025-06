Lea Massari chi è l’ex marito Carlo Bianchini

Lea Massari, grande musa di registi come Antonioni e Risi, ci lascia all’età di 91 anni, portando via con sé un pezzo di storia del cinema italiano. La sua vita, discreta e ricca di emozioni, è stata anche segnata da un amore duraturo con Carlo Bianchini, suo marito per oltre quarant’anni. Ma chi è davvero Carlo Bianchini, l’uomo che ha condiviso il cammino della diva? Scopriamolo insieme.

Lea Massari, indimenticabile musa di registi come Michelangelo Antonioni e Dino Risi, è scomparsa a 91 anni. Da sempre schiva e poco incline al sensazionalismo, l'attrice ha vissuto con grande discrezione la lunga storia d'amore con Carlo Bianchini, suo marito per oltre quarant'anni. Ma chi è l'ex compagno della diva? Chi è Carlo Bianchini, l'ex marito di Lea Massari. Carlo Bianchini è noto alla cronaca rosa per essere stato il marito dell'attrice Lea Massari. Ex comandante pilota di Alitalia, convolò a nozze con l'interprete romana nel 1963: il loro matrimonio, durato oltre quarant'anni, si interruppe nel 2004, quando decisero di divorziare.

Vita privata di Lea Massari, chi era il marito Carlo Bianchini e perché non ha avuto figli? - Lea Massari, pseudonimo di Anna Maria Massetani, è stata una delle figure più affascinanti e riservate del cinema italiano e internazionale. Come scrive tag24.it

