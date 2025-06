Le vie dell’acqua Taglio del nastro per il percorso pedonale

Si è finalmente tenuto il tanto atteso taglio del nastro per il percorso pedonale “Le vie dell’acqua”, un suggestivo itinerario di 700 metri che collega la storica Rocca Flea al verdeggiante parco di San Guido. Ideato dall’architetto Nello Teodori in collaborazione con l’amministrazione comunale, questo innovativo tracciato trasforma la passeggiata in un’esperienza unica tra natura e storia. Un’opportunità per riscoprire il territorio in modo sostenibile e coinvolgente. Prepariamoci a vivere questa nuova gemma urbana.

È stato inaugurato il nuovissimo percorso pedonale "Le vie dell'acqua" che conduce dalla Rocca Flea al parco di San Guido. Il tracciato, lungo 700 metri, è adiacente alla strada provinciale 239 della Valsorda, inizia dalla intersezione con la via Umeoli. Ideato dall' architetto Nello Teodori con l'amministrazione comunale, il progetto ha visto realizzare un marciapiede con alcune balaustre in legno, illuminato e attrezzato con panchine e una fontanella; c'è anche una deviazione che porta verso la statua del Cristo delle Vette, soprastante la collina dei Salesiani. È a disposizione di chi ama camminare in una zona panoramica, vicino all'abitato, in condizioni di sicurezza.

Il percorso pedonale collega l'area della Rocca Flea a San Guido ed è dotato di illuminazione, panchine e segnaletica turistica.

