Le ultime indiscrezioni sull'abito da sposa di Lauren Sánchez promettono di sorprendere: tra le sue stylist figura Mimi L’amour, celebre per il suo talento in stile drag queen e corsetti. Con la tre giorni nuziale a Venezia ormai alle porte, l’attesa cresce: cosa possiamo aspettarci dal look della futura signora Bezos? Prepariamoci a un matrimonio da favola, impreziosito da dettagli sorprendenti e un tocco di audacia che lascerà tutti senza parole.

In vista della tre giorni nuziali a Venezia, al termine della quale Lauren Sánchez diventerà la signora Bezos, affiorano altre indiscrezioni sull'abito matrimoniale che l'anchorwoman indosserà per la cerimonia. Sappiamo per certo, infatti, che nella sua glam squad figura Mimi L'amour, stylist californiana per drag queen. Che sorprese ci attendono?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le ultimissime indiscrezioni sull'abito da sposa di Lauren Sánchez. Tra i suoi stylist c'è Mimi L'amour, specializzata in stile drag queen e corsetti. Cosa possiamo aspettarci?

