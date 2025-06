Le temperature schizzano all' insù ' febbrone' in arrivo per Forlì | Ondata di caldo persistente valori 8 gradi oltre la norma

Le temperature schizzano alle stelle, con un febbrone che travolge Forlì e provincia, portando valori di ben 8 gradi sopra la norma. La città si boccheggia sotto il sole cocente, e le previsioni per giovedì e venerdì annunciano un'intensificazione del caldo, con condizioni di forte disagio bioclimatico. L'Arpae dell'Emilia Romagna avverte: questa lunga ondata di calore continuerà a farsi sentire, mettendo alla prova la resistenza di tutti.

