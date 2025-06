Le storie di transizione di Robin e Sole diverse e simili | Tutti dovremmo essere femminili come un uomo e maschili come una donna

Le storie di transizione di Robin e Sole sono un viaggio tra diversità e somiglianze, dimostrando che l’identità di genere va oltre le etichette. Cresciuti tra città vibranti come Milano, Londra e Copenaghen, o tra i tranquilli paesaggi di montagna, entrambi hanno affrontato il loro percorso da adolescenti. Scopri come, nonostante le differenze di ambienti, abbiano trovato un punto di incontro che ci insegna a celebrare la nostra unicità.

Uno cresciuto tra Milano, Londra e Copenaghen con la mamma dj e regina delle public relations. L'altro passato dalla provincia milanese a un piccolo paesino di montagna. Entrambi, da adolescenti, si interrogano sulla propria identità di genere. Li abbiamo fatti incontrare per scoprire che, in fondo, i punti in che hanno in comune sono molti più delle differenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it